TSK'nın üs bölgelerine düzenlenecek saldırı engellendi. "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in, Irak Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi.

TERÖR ELEBAŞLARININ KORUMALIĞINI YAPTI

Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi. 2012 yılında PKK’ya katılan "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar’ın geçmişte Suriye’de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR Suriyeli "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in de 2014’te Kandil’de suikast eğitimi aldığı belirlendi. MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Eylem hazırlığındaki teröristleri adım adım izlemeye başladı. Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar ve "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi.