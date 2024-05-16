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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: MİT Irak Hakurk’ta PKK/KCK mensubu iki teröristi etkisiz hale getirdi

        Son dakika haberi MİT’ten sınır ötesinde 2 nokta operasyonu!

        Terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod isimli Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod isimli Ahmed İbrahim El Ahmed, MİT'in Irak Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:22 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:57
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        MİT'ten sınır ötesinde 2 nokta operasyonu!
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        TSK'nın üs bölgelerine düzenlenecek saldırı engellendi. "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in, Irak Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi.

        TERÖR ELEBAŞLARININ KORUMALIĞINI YAPTI

        Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi. 2012 yılında PKK’ya katılan "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar’ın geçmişte Suriye’de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi.

        SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

        Suriyeli "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in de 2014’te Kandil’de suikast eğitimi aldığı belirlendi. MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Eylem hazırlığındaki teröristleri adım adım izlemeye başladı. Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar ve "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi.

        BU TERÖRÖSTLER KİMDİ?

        "Tufan Koçer" kod Ahmet Bayar, örgütün kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Uzun süre Suriye’de faaliyet gösteren Ahmet Bayar, bu bölgede sözde sorumlu seviyeye yükseldikten sonra Avaşin bölgesine geçti. Dönem içerisinde Türkiye’ye karşı eylemsel faaliyetlerde yer aldı. 2018 yılından sonra Hakurk bölgesine geçiş yaptı.

        "Mervan Zerevan" kod Ahmed İbrahim El Ahmed, örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında Suriye/Halep’ten katıldı. Katılım yapması akabinde Kandil’de birçok eğitime tabi tutulan terörist saldırı-sabotaj-suikast üzerine uzmanlaşma eğitimleri aldı. Son olarak 2017’de Hakurk bölgesine geçti.

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