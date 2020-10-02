AA

Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'da Ermeni ordusunun saldırılarının ardından Azerbaycan tarafından başlatılan harekata ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı (MSB),destek veren ve ortak tatbikat görüntülerinin kullanıldığı video yayınladı.

TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLERE YER VERİLDİ

AA'da yer alan habere göre MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, ortak tatbikat görüntülerinin yanı sıra Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait çeşitli mühimmat ve askeri araçları imha ettiği anlar da bulunuyor.

"TARİHİNİ ŞEREFİNLE YAZ OĞLUM"

Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısının kullanıldığı videonun altında ise şarkının, "Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum" sözleri yer aldı.

VİDEO BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

"Her şey vatan üçün" ifadesi ile Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla son bulan video kısa zamanda çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.