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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Narin cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Narin cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:27
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        Yayın yasağı kaldırıldı
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili getirilen yayın yasağının, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığını bildirdi.

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."

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