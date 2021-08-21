"Çok mutlu ve gururluyum"

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Fabrice Nsakala rahatsızlık geçirdi. Mücadelede dakikalar 70'i gösterirken Nsakala kendini yere bıraktı. Siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal ilk müdahaleyi yaparken sağlık ekipleri de futbolcunun yanına koştu. Nsakala sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sahaya giren ambulansa taşındı.

Beşiktaş'tan konuya dair bir açıklama geldi ve Nsakala'nın bilincinin açık olduğu kaydedildi. Siyah-açıklamasında "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir"" ifadeleri yer aldı.