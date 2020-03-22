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O ilde vatandaşlar yurt dışından gelen komşularını ihbar etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de de can kayıplarına neden olan koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı (SABİM) da "ALO 184 Korona Danışma Hattı' olarak hizmet vermeye başladı. Bunun yanında il sağlık müdürlüklüri de kendi bünyelerinde vatandaşlar için koronavirüs hatları açtı. İşte o illerden Kayseri'de bu hatta günde ortalama 70 arama yapılıyor. Virüsten korunma yollarının sorulduğu bu hatta yönelik dikkat çeken aramalar ise, vatandaşların yurt dışından gelip, 14 gün kuralına uymayan komşularını ihbar etmesi oldu: Evde durmuyorlar, sürekli dışardalar...

kayseri koronavirüs danışma hattı
İHA

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor. Hattı arayan vatandaşlar, yurtdışından gelen komşularının evinde durmadığını ihbar ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı (SABİM) "ALO 184 Korona Danışma Hattı' olarak hizmet vermeye başlarken,  İl Sağlık Müdürlükleri de vatandaşlara yardımcı olmak için koronavirüs danışma hatları kurdu.

İşte o hatlardan biri Kayseri'de hayata geçirildi. Kurulduğu günden itibaren 7/24 açık olan hatta, günde yaklaşık 70 arama yapılıyor. Bazı vatandaşlar korona virüsten korunmak için neler yapılacağını sorarken, bazı vatandaşlar ise yurt dışından gelen komşularını ihbar ediyor. Yetkililerin günlerdir uyardığı 14 kuralını ihlal ettiğini gören komşularını şikâyet eden vatandaşlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle risk oluşturan bu kişilerin evde durmadığını ve sürekli dışarıda gezdiğini bildiriyor.

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