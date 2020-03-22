İHA

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor. Hattı arayan vatandaşlar, yurtdışından gelen komşularının evinde durmadığını ihbar ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı (SABİM) "ALO 184 Korona Danışma Hattı' olarak hizmet vermeye başlarken, İl Sağlık Müdürlükleri de vatandaşlara yardımcı olmak için koronavirüs danışma hatları kurdu.

İşte o hatlardan biri Kayseri'de hayata geçirildi. Kurulduğu günden itibaren 7/24 açık olan hatta, günde yaklaşık 70 arama yapılıyor. Bazı vatandaşlar korona virüsten korunmak için neler yapılacağını sorarken, bazı vatandaşlar ise yurt dışından gelen komşularını ihbar ediyor. Yetkililerin günlerdir uyardığı 14 kuralını ihlal ettiğini gören komşularını şikâyet eden vatandaşlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle risk oluşturan bu kişilerin evde durmadığını ve sürekli dışarıda gezdiğini bildiriyor.