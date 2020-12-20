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Son dakika haberler... Tedavi gören hasta aynı odada kaldığı hastayı uyurken yastıkla boğarak öldürdü

Samsun'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldürdü

HASTANEDE DEHŞET! Son dakika: Uyurken boğdular!
Odasındaki hastayı uyurken boğarak öldürdü!
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İHA

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, 2 aydır Bipolar Bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız'ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü.

Hayatını kaybeden Nediye Yıldız

Arif K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nediye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi.

Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nadiye Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arif K.'nin Nadiye Yıldız'ı kendisini öldüreceğini düşünerek uykusunda yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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