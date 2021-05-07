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Okullar 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek 0:00 / 0:00

AA

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

10-11-12 MAYIS TATİL

AA'nın MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.