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Son dakika haberler... İki korona hastasına taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma!

Trabzon’da koronavirüs testi yaptırdıklarını gizleyen Osman T. ve Sevcan T. adlı çift tansiyon ölçtürmeye davet ettikleri komşuları Selma U. (60) adlı kadına koronavirüs bulaştırdı. Çift hakkında, hayatını kaybeden Selma U.'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Ölüm getiren bulaşa soruşturma! - Haberler
Ölüm getiren bulaşa soruşturma!
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HABERTURK.COM

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Osman T. ve Sevcan T. adlı çift, koronavirüs testi yaptırdı. Çift, test sonucu çıkmadan, komşuları Selma A.’yı evlerine davet ederek tansiyonlarını ölçmesini istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, komşularının koronavirüs testi yaptırdığından habersiz evlerine giden Selma U., karı kocanın tansiyonunu ölçtü.

Daha sonra ise tansiyon ölçümü yapan Selma U. adlı kadın da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Selma U., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ KARDEŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan bu olayın üzerine Selma U.’nun biri emekli polis iki kardeşi Şenol U. ve Birol U., polis merkezine giderek, komşularının test yaptırdıklarını gizleyip tansiyon ölçtürdükleri kardeşinin ölümüne sebebiyet verdiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili olarak taksirle ölüme neden olmak iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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