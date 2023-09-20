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        Haberler Gündem Son dakika haberi Osmaniye'de çatışma: 1 astsubay şehit oldu

        Son dakika haberi Osmaniye'de çatışma: 1 astsubay şehit

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1'i kadın 2 asker de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 18:15
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        Osmaniye'de çatışma: 1 astsubay şehit
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit düştü, Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, yaralandı. Şüpheli Adil D. ise yakalanıp gözaltına alındı.

        Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretinden şüpheli Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Ele gelen jandarmalara gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ağır, Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, hafif yaralandı. Yaralı jandarma personeli Bozkurt, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın şehit düştü. Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Yaralı Erdoğdu ile Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şüpheli Adil D., yakalanıp gözaltına alındı.

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