DHA

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman´da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı´nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak" denildi.