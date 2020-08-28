DHA

İstanbul Sultangazi'de, bir hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleri üzerine işten ayrılıp evde dinlenen Pakistan uyruklu 18 yaşındaki Karim Khan, arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti.

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2074 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanı bodrum katında meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce İran üzerinden kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenilen Pakistan uyruklu Karim Khan, Sultangazi'de yaşayan arkadaşlarının yanına yerleşti.

NEFES DARLIĞI VE YÜKSEK ATEŞ ŞİKÂYETİ

Bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan Khan, bir hafta önce rahatsızlanarak işten ayrıldı. Nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı evde dinlenen Khan, dün gece fenalaşarak arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi.

ARKADAŞLARININ YANINDA OTURDUĞU YERDE ÖLDÜ

Sabah saatlerinde Pakistan'da bulunan annesini görüntülü arayarak konuşan Khan'ın kısa bir süre sonra oturduğu yerde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, paniğe kapılarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Khan'ın gece saatlerinde nefes darlığı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye gittiği bilgisini alan ekipler, koronavirüs şüphesi nedeniyle özel korunaklı kıyafet giydi. Eve girerek inceleme yapan sağlık ekipleri, Khan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karim Khan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'SABAH HAYATINI KAYBETMİŞ'

Khan'ın bir arkadaşı, "Dün gece hastaneye gitmiş. Gece test yaptırmış. Sabah kalkmış annesiyle konuşmuş. Çay içmiş. 20 dakika sonra hayatını kaybetmiş" dedi.