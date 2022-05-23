CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde son şampiyon İtalyan Imoco Volley'i 3-1 yenip tarihinde beşinci kez kupayı müzesine götüren VakıfBank, sezonu dev transfer müjdesi ile kapatıyor.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: "Egonu artık bizim oyuncumuz." dedi.

"Egonu artık bizim oyuncumuz. Biz daha öncesinde protokolümüzü yapmıştık. Takımımıza katmıştık. Bundan sonra bizim oyuncumuz olacak. Gidenleri de artık görürsünüz. Değişiklikler olabilir."

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 23, 2022

23 yaşındaki 1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 3.44 metre smaç yüksekliğine ulaşabiliyor.

2021'de Imoco Volley ile CEV Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası yaşayan Nijerya asıllı İtalyan oyuncu, yarıştığı her turnuvada da en değerli oyuncu olma başarısını göstermişti.