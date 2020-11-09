Reddetti, sırtından bıçaklandı 0:00 / 0:00

İHA

Aksaray'da Ahmet Y. (41),arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu Zolaika R.'i (45) araçla kaçırmak istedi ardından da sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 857 Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir süre önce Ahmet Y.’nin iş yerinde çalışmaya başlayan Zolaika R. (45),iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı. Ancak kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam etti. Ahmet Y., son olarak gece yarısı yine kadını takip edip, dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istedi. Kadının direnip, kaçmaya başlaması üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile peşinden koşmaya başladı.

Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı.

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.