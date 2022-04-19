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Son dakika haberi Pençe Kilit Operasyonunda bir şehit

Üsteğmen Ömer Delibaş teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi baba evine ulaştı

Son dakika haberi Pençe Kilit Operasyonunda bir şehit
HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP´nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine ulaştırıldı.

Şehidin babası Osman, annesi Gülendan Delibaş, acı haberle beraber büyük üzüntü yaşadı. Şehir Delibaş'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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