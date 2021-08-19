İHA

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi.

Pendik’te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan, havadan da helikopterle müdahale edildi.

Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.