Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, bu kapsamda harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri, örgüte para, silah ve malzeme temini ettikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 2 memur, mühendis ve müteahhittin de bulunduğu S.Y., M.K., K.K., M.N.S., H.T., İ.H.E., T.S., S.T., E.Y., M.Ç. N.Ş. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.

Operasyonda terör örgütü PKK'yı destekleyen belediyelerin ihalelerini alma karşılığında terör örgütüne finans sağladıkları, şüphelilerin bir bölümünün 2014 yılında Kayseri'de Kalaşnikof tüfeğiyle yakalanmalarından dolayı 'silah kaçakçılığı' suçundan haklarından işlem yapıldığı, bu olayın silah kaçakçılığı olmayıp terör örgütünün sivil yapılanmasının Diyarbakır'da evlerinde sakladıkları silahları, eylem yapmak için batı ilerine sevk ederken yakalandıkları ve bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen Kalaşnikof silahın ise bir kadının sakladığı ahırdan gizlice eteğinin altına bıraktığı sırada jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.