İstanbul'da olay, saat 04.30 sıralarında, Çekmeköy'deki Güngören Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan Hakan Araz ve eşi Emine Ülkü Araz arasında yine tartışma yaşandı.

"KOCAM BENİ REHİN ALDI" DİYE MESAJ ATTI DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Ülkü Araz, "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj gönderdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda ekip adrese sevk edildi.

EKİPLER ADRESE GELDİLER Ekiplerin yaptığı araştırmada ihbarı yapan kişinin adresinin, Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde daha önce 3 defa işlem yapılan çiftin yaşadığı adres olduğu anlaşıldı.

POLİS, İKNA ÇALIŞMASINDA BULUNDU Ekipler, daire kapısı önünde ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz kapıyı açmadı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu. Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Polis, şüpheli Araz'ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi.