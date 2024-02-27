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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çekmeköy'de Hakan Araz, evde rehin aldığı eşi Emine Ülkü Araz'ı silahla vurarak öldürdü- Son dakika haberleri

        Polis ikna etmeye çalıştı! Rehin aldığı eşini katletti!

        İstanbul Çekmeköy'de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı, evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen Emine Ülkü Araz, ikna çalışmaları sırasında kocası tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:43
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        Polis ikna etmeye çalıştı! Rehin aldığı eşini katletti!
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        İstanbul'da olay, saat 04.30 sıralarında, Çekmeköy'deki Güngören Mahalle'sinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik olan Hakan Araz ve eşi Emine Ülkü Araz arasında yine tartışma yaşandı.

        "KOCAM BENİ REHİN ALDI" DİYE MESAJ ATTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emine Ülkü Araz, "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj gönderdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda ekip adrese sevk edildi.

        EKİPLER ADRESE GELDİLER

        Ekiplerin yaptığı araştırmada ihbarı yapan kişinin adresinin, Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde daha önce 3 defa işlem yapılan çiftin yaşadığı adres olduğu anlaşıldı.

        POLİS, İKNA ÇALIŞMASINDA BULUNDU

        Ekipler, daire kapısı önünde ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz kapıyı açmadı.

        ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI

        Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu. Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Polis, şüpheli Araz'ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi.

        ALDIĞI MERMİMERLE AĞIR YARALANDI

        Gözaltına alınan şüpheli Çekmeköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Ülkü Araz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olay yeri inceleme ekipleri dairede yaptığı çalışmada tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Mahalleli Enes Akbaş, "Adam karısını öldürmüş. Görmedim sadece duydum" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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