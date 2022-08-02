Reuters: El Kaide lideri öldürüldü 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, El Kaide lideri Ayman el-Zawahiri Afganistan'da CIA'in düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililerden biri, pazar günü gerçekleştirilen saldırının Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapıldığını belirtti. Zawahiri'nin ölümü, örgütün kurucusu Usame bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinden bu yana militan grubun aldığı en büyük darbe olarak belirtiliyor.

Bin Ladin'in de özel doktoru olan 71 yaşındaki Mısırlı cerrah Zawahiri'nin 11 Eylül saldırılarının da sorumlularından olduğu ifade ediliyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, bir saldırının gerçekleştiğini doğruladı ve bunu 'uluslararası ilkelerin ihlali' olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu gece TSİ saat 02.30'da başarılı bir 'terörle mücadele operasyonuyla' ilgili açıklamalar yapacağı bildirildi.