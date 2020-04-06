ÖSYM: 26 Mart - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
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