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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Sarılan gençleri ikaz etti, metro karıştı
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'Kötü örnek oluyorsunuz, birbirinize girmişsiniz' dedi, metro karıştı

Bursa'da metroda birbirine sarılan iki genci "Yanlış davranıyor, kötü örnek oluyorsunuz" diyerek uyaran şahıs ile gençler arasında yumruklu kavga çıktı. Metroyu karıştıran o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Sarılan gençleri ikaz etti, metro karıştı
Sarılan gençleri ikaz etti, metro karıştı
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İHA

Bursa'da birbirine sarılan iki genç sevgiliyi "Kötü örnek oluyorsunuz" diyerek uyaran şahıs ile gençler arasında çıkan kavga, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


Merkez Nilüfer ilçesinde metroda sarılarak sohbet eden iki genç, başka bir yolcunun tepkisiyle karşılaştı. Gençlerin karşılık vermesi üzerine tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor, kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi.

Bunun üzerine kızın yanından ayrılan genç, "Ne diyorsun sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşmaya çalıştı. Bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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