Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz yakalandı! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Sedat Şahin'in iki numaralı adamı yakalandı!

        Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz yakalandı

        Giriş: 21.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahinler çetesinin firari ismine kelepçe!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da Şahinler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz'e operasyon düzenlendi.

        Akdeniz, Üsküdar'da saklandığı evde yakalandı. Hasan Akdeniz Şahinler çetesinin önemli isimleri arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda örgüt yöneticilerinden Mehmet Şahin yakalanmıştı.

        Hasan Akdeniz ise firari olarak aranıyordu. Operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildiği ve Akdeniz'de evde hazırlanan özel bir bölmede yakalandığı da kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"