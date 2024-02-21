İstanbul'da Şahinler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in iki numaralı adamı Hasan Akdeniz'e operasyon düzenlendi.

Akdeniz, Üsküdar'da saklandığı evde yakalandı. Hasan Akdeniz Şahinler çetesinin önemli isimleri arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda örgüt yöneticilerinden Mehmet Şahin yakalanmıştı.

Hasan Akdeniz ise firari olarak aranıyordu. Operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildiği ve Akdeniz'de evde hazırlanan özel bir bölmede yakalandığı da kaydedildi.