Zeydin Dalı Bölgesi'nde Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehit olduğu saldırı sonrası operasyon başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
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