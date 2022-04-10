Serdar Dursun'dan 10. gol

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki forveti Serdar Dursun, Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükseltti. Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can’ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydeden Dursun, ligde 10. golünün sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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