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Son dakika haberi Servis aracına saldırı düzenleyen terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını bildirdi. Hain saldırıda, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 kişi de yaralanmıştı

Son dakika haberler: Servis aracına saldırı düzenleyen terörist yakalandı!
Servise saldırı düzenleyen terörist yakalandı!
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AA

Bursa'da, 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan aracın geçişi sırasında, yol kenarına konan bomba teröristlerce patlatılmıştı. Hain saldırıda, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 kişi de yaralanmıştı.

3 TERÖRİST YAKALANMIŞTI

Yakalanan ter&ouml;rist Cebrail G&uuml;ndoğdu.
Yakalanan terörist Cebrail Gündoğdu.

Bu saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü MLKP mensubu 3 kişi daha önce yakalandı.

BOMBAYI HAZIRLAYAN İSİMLERDENDİ

Saldırıda Cengiz Yiğit şehit olmuştu.
Saldırıda Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Operasyonda firari olarak aranan, Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı belirlenen Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun ise yakalanması için tüm birimlerin alarma geçirildiği belirtildi.

YURT DIŞINA KAÇACAKTI

Hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu Menemen ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.

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