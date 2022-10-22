Servise saldırı düzenleyen terörist yakalandı!

Bu saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü MLKP mensubu 3 kişi daha önce yakalandı.

BOMBAYI HAZIRLAYAN İSİMLERDENDİ

Saldırıda Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Operasyonda firari olarak aranan, Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı belirlenen Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun ise yakalanması için tüm birimlerin alarma geçirildiği belirtildi.