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Son dakika haberi Seyahat İzin Belgesi için yeni imkan

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek" denildi.

Seyahat İzin Belgesi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi. 

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Koronavirüs pandemisi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahate kısıtlamalar getirildi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca vatandaşlar Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu kapsamda ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan seyahat izin kurulları vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

 

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtuluyor.

Öte yandan son dakika açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seferleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi. 

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