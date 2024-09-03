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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Şişli'de bir plazada yangın! Müdahale sürüyor | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Şişli'de bir plazada yangın

        Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:56
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        Şişli'de bir plazada yangın
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        Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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