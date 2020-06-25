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Sopayla dövüp, defalarca bıçakladılar! Sebebi akılalmaz!

Konya'da bir çocuk babası Derviş Bakım, akılalmaz bir cinayete kurban gitti. Parkta bulunan seyyar köftecide otururken, yüksek sesle telefon konuşması yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Bakım'ın tartıştığı şüpheli, tartışmadan sonra ayrıldığı parka bir süre sonra arkadaşlarıyla geldi. Ardından dehşet anları başladı. Şüpheli ve arkadaşları, kaçan Bakım'ı yakalayıp önce sopayla dövdüler ardından da defalarca bıçakladılar. Ağır yaralanan Derviş Bakım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

konya'da yüksek sesle konuştun cinayeti
DHA

Konya'da Derviş Bakım (40),parkta yüksek sesle telefon konuşması yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım, parkta bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı. Şüpheli, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi.

Bakım'ı bir süre kovalayan şüpheliler, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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