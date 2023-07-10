NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Litvanya´nın başkenti Vilnius´a gitti. Burada zirve öncesi Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Yarın müttefikler Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu ele alacaklar" dedi.

DHA'da yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, başkent Vilnius´ta Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi´ndeki gündem maddelerini açıkladı.

Stoltenberg, "Yarın müttefikler Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu ele alacaklar. Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek ve kendi kuvvetlerimizi güçlendirmek için savunmaya daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Müttefikler daha iddialı bir savunma yatırımı taahhüdü belirleyecekler" dedi.

"ZELENSKİ, KONSEY TOPLANTISINDA BİZE KATILACAK"

Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi´nin açılış toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski´nin de katılacağını belirterek, "Siyasi ilişkilerimizi de geliştireceğiz. Başkan Zelenski yeni NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılış toplantısı için bize katılacak. Tüm alanlarda yüksek hazırlık ve büyük yetenekler konusunda üç yeni bölgesel plan ekleyeceğiz. Bu, Litvanya'nın her karışını ve müttefik topraklarının her karışını savunacağımıza dair net bir mesaj göndermektedir. Ukrayna ile ilgili kararlar da alacağız. Sovyet döneminden NATO teçhizat ve standartlarına geçişi sağlayarak Ukrayna kuvvetlerini müttefiklerle tamamen birlikte çalışabilir hale getirecek paketi açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA'NIN MÜTTEFİK OLARAK İLK ZİRVESİ

Stoltenberg, son olarak Vilnius Zirvesi´nin Finlandiya´nın müttefik olarak katılacağı ilk zirve olacağına dikkat çekerek, "Bu Finlandiya'nın bir müttefik olarak ilk zirvesi olacak. İsveç'in mümkün olan en kısa sürede katılmasını bekliyoruz. Bu sürecin bir sonraki adımı olarak bugün ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir araya geleceğim" diye konuştu.