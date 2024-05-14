İki farklı suç örgütü çökertildi: 21 gözaltı
Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'MAHZEN-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 15 şüpheli yakalandı. Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen 'MAHZEN-45' operasyonlarında da elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 6 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "Mahzen-44" operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Singer'in de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, 9 sahte pasaport ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'DA SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Tekirdağ merkezli 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 dolar basma kalıbı, 2 para sayma makinesi, 3 para kontrol makinesi, 3 para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi.