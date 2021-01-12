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HaberlerGündemGüvenlik5 yıl sonra! Son dakika: Sultanahmet ve Suruç patlamlarının faili yakalandı
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Son dakika haberi Sultanahmet ve Suruç saldırılarının faillerinden DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!

2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye’ye getirilmesini sağlayan DEAŞ örgüt mensubu Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı’nın ortak operasyonuyla Şanlıurfa’da yakalandı. Yakalanan teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı ABU BERA (K) Mahir El AGGAL ile birlikte harekat ettiği, Türkiye’deki bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağladığı ve örgütün lojistiğinden sorumlu olduğu tespit edildi

5 yıl sonra! Son dakika: Sultanahmet ve Suruç patlamlarının faili yakalandı
Sultanahmet ve Suruç saldırılarının faillerinden DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2015'teki Suruç ve 2016'daki Sultanahmet saldırılarında patlayıcıları temin eden DEAŞ teröristi Azzo Halaf Süleyman El Aggal, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının koordineli çalışmaları ile; DEAŞ tarafından ülkemizde gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı ABU BERA (K) Mahir EL AGGAL ile birlikte faaliyet gösterdiği ve Türkiye'de gerçekleştirilen bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların aktarılmasında ve eylem amaçlı ülkemize geçmiş örgüt mensuplarına lojistik destek sağlanmasında yer aldığı şeklinde hakkında bilgiler bulunan Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL isimli örgüt mensubu Şanlıurfa'da yakalandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

DEAŞ'lı terörist ifadesinde, ABU BERA (K) Mahir EL AGGAL'ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye'ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra İstanbul Sultanahmet'te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu, 9 kardeşinin olduğunu ve 2 kardeşinin DEAŞ terör örgütü içerisinde DAVA bölümünde faaliyet gösterirken Rakka Şehrinde Bombardıman neticesinde öldüklerini, kendisinin 2014 yılında DEAŞ terör örgütüne girdiğini, silahlı ve ideolojik eğitim aldığını, eğitim sonunda toplu olarak hiçbir şekilde DEAŞ terör örgütünden ayrılmayacaklarına, duydukları emri sorgulamadan yerine getireceklerine ve Ebubekir El Bağdadi’nin tüm Müslümanların Emiri ve Halifesi olduğunun üzerine yemin ettiklerini, daha sonra kendisinin DEAŞ terör örgütünün patlatma işlerinde kullandıkları araçları tamir etme, aracın çevresinin demir ile kaplanması ve devamında aracın içerisine patlayıcı yükleme görevini yerine getirdiğini söyledi.

Teröristin, 12 Ocak 2016 tarihinde bir intihar eylemcisi ile 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul-Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen canlı bomba saldırısı ve 20 Temmuz 2015 tarihinde bir intihar eylemcisi ile 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa-Suruç 'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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