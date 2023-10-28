Son dakika haberi Süper Lig'de istifa kararı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdoğan maçın ardından düzenlenen toplantıda maçın değerlendirmesini çok uzun yapmayacağını söyledi. Bugün yaşadıklarını, sezon başından beri yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Sezon başından beri şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi, bilemiyorum, bu tür maçlarda çok puan kaybettik." dedi.

Sezon başından beri bu tür şansızlıklar yaşadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada oynadığımız bir Hatay maçı var. 3-4 sıfır yapabileceğimiz bir maç. Devamında Kasımpaşa maçını 3-1'den son dakikalarda 3-3'e getirip yine puan kaybı. Pendik maçında uzatmalarda yediğimiz yine 1-1 beraberlik golü. Devamında geçen hafta Trabzon'da o kadar iyi oynamamıza rağmen karşılığını alamadığımız maç. Bugün de çok önem ve değer verdiğimiz, bizim için yeni bir çıkış olarak gördüğümüz maç. İyi hazırlandık. Buradan çok rahatlıkla 3 puan alacağımızı düşünürken maalesef yine aynı daha öncede yaşadığımız sıkıntılardan, uzatmalarda yediğimiz iki gol sonrası, maalesef puansız ayrılıyoruz."

- "Bu değişiklik kan değişikliği"

Erdoğan, bu mağlubiyetlerin ve puan kayıplarının ardından bir karar verdiğini belirterek, "Bu tür durumlarda bir değişiklik, kulüp için de benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte Alanyaspor'un bu şansızlığını yenerek hak ettiği yerlere gelmesini istediğini ifade eden Erdoğan, "Üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bazen değişti. Demek ki teknik direktörlük de biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de bu sene maalesef burada maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde bir istemediğimiz olaylar yaşadık ve istediğimiz sonuçları alamayınca tabii ki şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Dediğim gibi bu değişiklik kan değişikliği. Kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Sizlere de basın mensuplarına bugüne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, saygıdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.