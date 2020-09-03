Süper Loto sonuçları için heyecan bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar şöyle oldu: 5 - 8 - 10 - 11 - 24 - 31

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