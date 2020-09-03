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Son dakika haberi Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Eylül 2020! Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgulama

Süper Loto çekilişi bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan karar göre, Süper Loto çekilişleri bundan sonra Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da olmak üzere haftada 3 kere yapılıyor. İşte 3 Eylül 2020 Perşembe Süper Loto sonuçları

Süper Loto

Süper Loto sonuçları için heyecan bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar şöyle oldu: 5 - 8 - 10 - 11 - 24 - 31

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