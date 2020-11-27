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Tamir sırasında ateş yaktı, sonrası feci!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu feci şekilde yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Tamir sırasında ateş yaktı sonrası feci!
Tamir sırasında ateş yaktı sonrası feci!
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AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dişli beldesinde yaşayan Osman Solmaz (79),Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki eski model traktörünü tamir etmek için motor kısmının altına teneke içerisinde ateş yaktı.

Kendisi de altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda elbisesine sıçrayan Solmaz, tutuşan kıyafetleri nedeniyle vücudunda oluşan ağır yanıklar sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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