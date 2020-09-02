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Uşak'ta tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde karı koca arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. İsmail Çakır, karısı S. ve kayınvalidesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle karısının bıçakladığı İsmail Çakır olay yerinde hayatını kaybetti

uşak kocasını öldürdü
İHA

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde S.Ç. adlı kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

Olay, Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy'de meydana geldi. İddialara göre İsmail Çakır, karısı S.Ç. ve kayınvalidesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., kocası İsmail Çakır’ı bıçakladı. İsmail Çakır, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

S.Ç. ve annesi F.S. göz jandarma ekiplerince altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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