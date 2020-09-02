İHA

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde S.Ç. adlı kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

Olay, Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy'de meydana geldi. İddialara göre İsmail Çakır, karısı S.Ç. ve kayınvalidesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., kocası İsmail Çakır’ı bıçakladı. İsmail Çakır, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

S.Ç. ve annesi F.S. göz jandarma ekiplerince altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.