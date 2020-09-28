DHA

İstanbul Taksim Meydanı'nda çırılçıplak haldeki kadın görenleri şaşırttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı.

Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi.

Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.