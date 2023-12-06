TCMB bankalar ile buluştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankaların CEO'ları ile bir araya geldi
Giriş: 06.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalar ile buluştu.
Reuters'ın son dakika haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankaların CEO'ları ile bir araya geldi.
Haberde, Merkez Bankası'nı görüşmeye ilişkin yorumda bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, toplantının içeriği hakkında da bilgi alınamadığı ifade edildi.