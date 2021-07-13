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Son dakika haberi Tefecilik operasyonu! 25 ilde 98 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 25 il ve 120 adreste, 121 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonunda 98 şahıs gözaltına alındı.

Son dakika: Tefecilik operasyonu! 25 ilde 98 gözaltı
Tefecilik operasyonu! 25 ilde 98 gözaltı
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HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde 120 adrese yönelik Tefecilik-2 operasyonu gerçekleştirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, "Tefecilik suçuyla kararlı mücadelemiz kapsamında operasyonların devamı niteliğinde 13.07.2021 günü ülke genelinde eş zamanlı olarak 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik “TEFECİLİK-2” operasyonu gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararları uygulanmaya başlanmıştır" bilgisi verildi.

Yapılan operasyonda 98 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı ele geçirildi.

EGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart'ta Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 55 il, 333 adreste 355 şüpheliye yönelik "Tefecilik" operasyonu gerçekleştirilmişti.

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