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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ Çerkezköy hızlı tren hattı çalışmasında göçük - SON DAKİKA

        Son dakika haberi: Tekirdağ'da hızlı tren hattı çalışmasında göçük

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:09
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        Hızlı tren hattı şantiyesinde göçük
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

        Fotoğraflar: İHA

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