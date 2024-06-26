Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile aranan terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK/HPG sözde komuta konseyi üyesi ve sözde PKK/YPG Cezire bölge sorumlusu Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, Suriye Kamışlı’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK’ya 1991’de katılan terörist Ali Dinçer, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan Dinçer, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

DAĞLICA ŞEHİTLERİNİN KANI YERDE KALMADI

Buna göre Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı değildi. Birçok eylemde bizzat yer de aldı. Dinçer, 1997’de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ/Karakoçan-Demirtaş köyünü basarak köylülerin mallarına el koydu.

13 Kasım 1997’de Bingöl/Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan Bahçıvan’ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997’de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin Korkulu’nun şehit olduğu saldırının talimatını verdi.

20 Temmuz 1999’da Bingöl’de polis memurları Ahmet Birkaç ve Mustafa Yüksel’in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl’de 28 Eylül 2003’te uzman çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004’te sivil Hıdır Şahin’in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi.

Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003’te 10 askerin, 07 Haziran 2004’te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı. Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, 2007’de Dağlıca’daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008’de Aktütün Jandarma Karakolu’na yapılan saldırılara bizzat sorumlu olarak katıldı.

7 Ağustos 2015’te Çukurca’da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015’te Üzümlü Sınır Kapısı’nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015’te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015’te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm saldırıların talimatını verdi.

TERÖRİST ALİ DİNÇER KİMDİR?

Ali Dinçer, 1991-1992’de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başladı. 1992-1999 arasında Erzurum-Tunceli kırsalında bölük sorumlusu oldu. Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, bu yıllar içerisinde Lübnan/Bekaa Vadisi’nde Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı.

2000’de Irak/Kandil alanında Dolakoge bölgesinde PKK Merkez Akademisi’nde eğitim aldı. Daha sonra Türkiye kırsalına dönerek 2001-2004 arasında Erzurum Eyaleti/Yayladere Sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2005-2009 arasında Irak Hakurk Lolan kampındaki sözde meşru savunma konseyine gönderildi. Akabinde Hakkari Şemdinli Çukurca kırsalında Zagros Eyaleti yönetimine getirildi.

2007’de Dağlıca ve Aktütün eylemlerini gerçekleştirdikten sonra PKK üst yönetiminden Abbas Kod Duran Kalkan’ın yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 2009’da düzenlenen PKK’nın 5. Konferansı’nda PKK/HPG askeri konseyine kabul edildi. 2011-2012 yıllarından Irak Gare Haki Karaer İdeoloji Akademisi’nde “komutanlaşma” eğitimi vermeye başladı. Ayrıca Kandil alanında eğitim karargahı sorumlusu olarak da faaliyet yürüttü.