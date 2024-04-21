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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta bir deprem daha! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Tokat'ta bir deprem daha!

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 15.03'te merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:42
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        Tokat'ta bir deprem daha!
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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