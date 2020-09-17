Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir."

Benik Tunani Afobe

Doğum tarihi: 12 Şubat 1993

Doğum yeri: İngiltere

Yaş: 27

Boy: 1,83 m

Uyruk: Kongo DC / İngiltere

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 6.50 milyon €

Oynadığı takımlar: Wolverhampton, Bristol City, Stoke City