Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir."
— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 17, 2020
Benik Tunani Afobe
Doğum tarihi: 12 Şubat 1993
Doğum yeri: İngiltere
Yaş: 27
Boy: 1,83 m
Uyruk: Kongo DC / İngiltere
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 6.50 milyon €
Oynadığı takımlar: Wolverhampton, Bristol City, Stoke City
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