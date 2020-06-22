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İstanbul'da hafta sonu etkili olan yoğun yağış sonrası birçok noktada yollar göle döndü. Yağmur sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Araçlar su birikintilerinden geçmekte zorlanırken, bazı noktalarda suyla dolan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

Yer yer dolu şeklinde gerçekleşen yağış sırasında suyla dolan bir yolda çekilen görüntü sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, bir trafik polisi tıkanan su kanalını açmak için uğraşıyordu. Emniyet Müdürlüğü'nün 'Milletimizin güvenliği için 175 yıldır her yerdeyiz' notuyla paylaştığı görüntüdeki trafik polisinin 'helal olsun' dedirten bu çabası gönülleri feshetti.