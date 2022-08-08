Trafoda dehşet! Avukat ölü bulundu! 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'te, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin ana trafosunda kan donduran bir olay meydana geldi.

TRAFOYU KONTROL EDERKEN FARK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, gece saatlerinde elektriklerin kesilmesi üzerine elektrik trafosunu kontrol eden iş merkezi bekçisi, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLMÜŞ

İş merkezi bekçisi, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ÇOCUK BABASI VE AVUKAT

Polis ekiplerinin incelemesinde ise ölen kişinin 46 yaşındaki iki çocuk babası avukat Mehmet Hidayet olduğu tespit edildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İş merkezinin trafosunda ölü bulunan avukat Mehmet Hidayet'in cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmaları ve adlı tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.