İskoçya'daki seçim Birleşik Krallık'ın geleceği için neden önemli?

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Toplam aşılanan kişi sayısı 24 milyon 361 bin 762 kişi oldu.