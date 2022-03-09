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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 16. sıradaki yerini korudu

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 504,6 puanla 16. sıradaki yerini korudu.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 504,6 puanla 16. sırada yer alırken klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10 sıradaki yer alan milli takımlardan Fransa bir basamak yükselerek 4. sıraya çıktı, Slovenya ise 5. sıraya geriledi. Ayrıca Yunanistan 9. sıraya yükselirken İtalya 10. sıraya geriledi.

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