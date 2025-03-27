Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel'de çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA'nın aktardığı habere göre; 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken duman etkilenen 3 görevli ise hastaneye kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.