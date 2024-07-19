Son dakika haberi Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğuna hükmetti. Mahkeme, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir" kararını verdi.
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in yerleşim politikalarının ve Filistin topraklarındaki doğal kaynakları sömürmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Mahkeme, İsrail ve Filistin davasıyla ilgili kritik kararlar açıkladı.
İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikalarının Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini bildiren Mahkeme, "İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir" hükmünü verdi.
Mahkeme, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamalarının buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösterdiğinin altını çizdi.
Mahkemenin aldığı kararların devamı şöyle:
"Tüm Devletler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla yükümlüdür.
İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermelidir.
İsrail, hiçbir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip değildir."