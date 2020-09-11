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4 akademisyeni öldüren üniversite canisinin cezası belli oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Volkan Bayar'ı azmettirdiği öne sürülen ve tutuksuz yargılanan Saadet Aylin Yağan ise delil yetersizliğinden beraat etti

4 akademisyeni öldüren volkan bayar
DHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki eğitim fakültesinde 5 Nisan 2018'de meydana gelen olayda, araştırma görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversitede yaşanan dehşetin ardından Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Volkan Bayar ile azmettirici olduğu öne sürülen eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edilirken dava süreci karar aşamasına geldi. Bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, tutuklu olduğu Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanmak istemediği için duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Volkan Bayar'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Volkan Bayar'ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Yağan ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etti.

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