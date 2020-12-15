Uşak'ta 2 günde 3 patlama! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda, bir apartmanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Kentte dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı.

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiçbir vatandaşımızın kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı.