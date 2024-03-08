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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yalova'da organize suç örgütü çökertildi

        Son dakika haberi Yalova'da organize suç örgütü çökertildi

        Yalova'da düzenlenen Mahzen-6 operasyonunda elebaşının Cüneyt Dizdaroğlu'nun olduğu organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 08:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:34
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        Yalova'da organize suç örgütü çökertildi
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        Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.

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